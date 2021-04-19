В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что этот тест построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом). Для проведения анализов необходима лишь одна капля крови пациента. Результат можно получить через 15 минут, а его достоверность составляет 96%.

В пресс-службе уточнили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, пройти тестирование человек может без врачей, в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус нового типа, который в четыре раза быстрее, по сравнению с ПЦР-тестами, дает результат.