Выдры из океанариума в Джорджии заболели COVID-19

Выдры из океанариума в городе Атланта в американском штате Джорджия заболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявили представители океанариума на странице в Facebook.

«Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять», — уточнили представители учреждения.

По информации пресс-службы, сейчас хищные млекопитающие чувствуют себя хорошо и все сотрудники ждут их окончательного выздоровления. Теперь выдры не показываются гостям океанариума. За самочувствием животных следят эксперты по охране здоровья и уходу.

Возможной причиной заражения рассматривают передачу COVID-19 от работника океанариума, являющегося бессимптомным носителем.

Как отмечается, у выдр не было прямого контакта с посетителям океанариума.

Ранее в ВОЗ посоветовали заразившимся COVID-19 ограничить контакты с питомцами. Представитель организации Мелита Вуйнович пояснила, что при передаче между животным и человеком вирус может мутировать.