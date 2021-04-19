Неизвестный выстрелил в мужчину в Монпелье, куда прибыл Макрон

Неизвестный выстрелил в мужчину во французском городе Монпелье, куда в понедельник, 19 апреля, с визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Le Dauphine.

Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник в районе Beaux-Arts в центре города. Неизвестный выстрелил мужчине в спину, после чего скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.

Пострадавшим оказался 30-летний мужчина, его госпитализировали с серьезными ранениями.

Макрон находится с визитом в Монпелье в сопровождении главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарменена.

В марте текущего года сообщалось, что выходец из Чечни скончался в результате стрельбы во Франции. По версии полиции, инцидент был связан со сведением счетов между наркоторговцами.