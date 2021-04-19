В РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» в 97,6%

По результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 97,6%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи, пишет РИА «Новости».

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляет об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется реестр лиц, привитых двумя компонентами препарата. По имеющимся данным, спустя 35 дней после первой инъекции коронавирусом заразились 0,027% привившихся.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее сообщалось, что около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выпущено в гражданский оборот. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.