«Бессмертный полк» пройдет очно, если будет хорошая эпидобстановка

Организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» объявили, что шествие в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня при условии хорошей эпидемиологической обстановки, передает РИА «Новости».

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы, как организаторы, сможем все-таки организовать шествие «Бессмертного полка России» в очном формате. Дата, которую бы мы хотели назвать, — это 24 июня», — заявила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Дата возможного очного проведения акции была выбрана по аналогии с важной датой 24 июня 1945 года.

«Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел Парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату», — заявила Цунаева.

По словам Цунаевой, 9 мая акция пройдет в онлайн-формате.

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — уточнила Цунаева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что проведение «Бессмертного полка» зависит от эпидобстановки.