Навального посетили гражданские врачи

Врачи регулярно осматривают Алексея Навального и берут у него анализы. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на источник в региональном управлении ФСИН.

Источник заявил, что заключенного посещали гражданские врачи, среди которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Навальному сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ и электронейромиографию нижних конечностей. После этого заключенному назначили курс капельниц.

Ранее Навальный, находящийся в колонии, объявил голодовку.

Позднее стало известно, что Навальный был переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов острого респираторного заболевания (ОРЗ). У него взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.Там он находился с 4 по 9 апреля, после чего был возвращен в отряд. Врачи оценивали состояние его здоровья как удовлетворительное. Также специалисты решили перевести Навального в больницу для осужденных во Владимире.