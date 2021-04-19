ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения на три месяца. Об этом пишет ТАСС.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — говорится в сообщении.

В мире коронавирусом заразились 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 миллиона случаев и 581 тысяча смертей). Далее следуют Индия (15 миллионов случаев и 179 тысяч смертей), Бразилия (почти 14 миллионов случаев и 373 тысячи смертей) и Франция (пять миллионов случаев и 100 тысяч смертей).

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в последние две недели.

Она добавила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках. Также представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавируса быстро развивается.