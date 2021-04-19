В Совфеде оценили предложение о выплатах родителям дошкольников

Защита материнства является одним из самых приоритетных направлений деятельности нашего государства, поэтому законодательство РФ должно быть улучшено в этой части, пояснила «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

В понедельник, 19 апреля, стало известно, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа, об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«Мы столкнулись с обострением этой проблемы особенно во время пандемии. Каждое третье сообщение от семей касалось именно этой темы – родители не могли перепоручить своих детей бабушкам и дедушкам ввиду опасности инфицирования», — пояснила сенатор.

Парламентарий также указала на проблему, когда работодатель вынуждает мать-одиночку писать заявление на отпуск за свой счет по уходу за заболевшим ребенком.

«Я бы добавила от нашего движения предложение запретить увольнять родителя – даже в полной семье – при болезни ребенка. В таком случае семья теряет одного кормильца и попадает в крайне тяжелое положение», — сказала Петренко.

Еще одна инициатива, которая сейчас рассматривается властями касается того, что работодатель должен в случае изменения графика работы матерей одиночек руководствоваться временем нахождения ребенка в дошкольном учреждении.