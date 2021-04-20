Аналитики выяснили основные страхи россиян

В первом квартале текущего года для российских граждан оказался главным страх перед действиями полиции и судов. Исследование подготовила Компания развития общественных связей, сообщает «Коммерсантъ».

Самые частые страхи соотечественников были получены из данных «Национального индекса тревожностей».

На втором месте оказался страх перед нашествием волков и паводками. Данная проблема актуальна для жителей некоторых регионов России. Речь об Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Коми, Карелии и Бурятии.

Третьим по значимости стал страх «революции и потрясений» на фоне незаконных акций.

«Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится», — отметил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Кроме того, тревожат граждан России ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения COVID-19, обострение отношений с Соединенными Штатами и вооруженный конфликта в Донбассе. Еще беспокоятся жители страны из-за роста цен на продукты.

Ранее россияне оценили возможность бессрочного масочного режима. Большинство респондентов (64%) выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах