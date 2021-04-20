В РПЦ рассказали, когда Благодатный огонь доставят в Москву

Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в храм Христа Спасителя в Москве вечером 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

Православная Пасха в текущем году выпадает на 2 мая.

«В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса», — сказал Якунин, выразив благодарность властям Израиля за то, что у России и других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в свои храмы к началу праздничных богослужений.

Отмечается, что лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета посольством России в Израиле — и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же отправится обратно в Москву, чтобы своевременно привезти лампады к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя вечером в субботу, 1 мая.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) отказались от перехода на дистанционный формат богослужений, который предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.