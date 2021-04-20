Верховный суд смягчил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области Меню

Верховный суд России поменял меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню с запрета определенных действий на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Суд изменил меру пресечения в отношении Михаила Меня на подписку о невыезде», — уточнил собеседник.

Известно, что Верховный суд рассматривает жалобу на решение кассационного суда о рассмотрении дела Меня в Москве.

Следствие по делу Михаила Меня завершили 14 января, после чего материалы были переданы обвиняемому для ознакомления.

Генпрокуратура, 10 марта утвердившая обвинительное заключение в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова и управляющего директора компании «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела и назначении его к рассмотрению в Тверском районном суде Москвы, а не в Иванове.

Михаил Мень задержан в Красногорском районе Московской области сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

В свою очередь Мень не согласен с обвинениями и отрицает вину.