Преподавателя ВШЭ арестовали в Москве по делу о педофилии

Чертановский суд столицы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики Алексея Ракова по обвинению в педофилии. Об этом ТАСС заявили представители московского суда.

«Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу», — уточнили в суде.

Уголовное дело завели по двум эпизодам преступления, которое предусмотрено пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Согласно данным следователей, с сентября по октябрь 2013 года обвиняемый вел переписку с малолетними в сети. Как уточняется, Раков по видеосвязи совершал развратные действия сексуального характера в отношении двух малолетних. Помимо того, фигурант присылал несовершеннолетним фото интимного характера. Дети не сразу рассказали о произошедшем своим родителям.

Ранее сообщалось, что СК повторно изучит дело жителя Уфы, до смерти избившего предполагаемого педофила.

Кроме того, в Махачкале задержали парикмахера-педофила. Мужчина надругался над двумя мальчиками, которых мамы привели в парикмахерскую и ненадолго отошли в магазин.