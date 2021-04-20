РФ ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов.

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — следовало из документа NOTAM.

По координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. м входит воздушное пространство над южной частью Крыма (на участке от Феодосии до Севастополя), а также прилегающим к Южному берегу Крыма территориальным водам. Ограничение затронуло и часть акватории международных вод Черного моря.

Как сообщалось в бюллетене управления навигации и океанографии российского Минобороны, с 24 апреля до 31 октября в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод страны приостанавливается возможность прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов. В связи с данным решением украинский МИД выразил протест России.

Кроме того, сообщалось, что Великобритания направит корабли в Черное море.