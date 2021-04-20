«Волонтеры Победы» просят сообщать о мошенниках, выдающих себя за представителей движения

Активисты движения «Волонтеры Победы» призывают ветеранов проявлять бдительность и сообщать информацию о мошенниках, которые выдают себя за представителей движения, заявила во вторник ТАСС руководитель движения Ольга Амельченкова.

«Недавно к нам обратились несколько человек, которым поступили подозрительные звонки якобы от представителей нашего движения. Ветеранам, детям войны, труженикам тыла и просто пожилым людям мошенники предлагали приехать к ним в офис с документами для оформления бесплатных путевок в санатории и тем самым заманивали в финансовую пирамиду. Мы незамедлительно обратились в ГУ МВД России по Москве и благодаря совместным действиям мошеннической схеме был положен конец. Пожалуйста, будьте бдительны и звоните нам. «Волонтеры Победы» всегда помогут», — сказала Амельченкова.

Она подчеркнула, что «Волонтеры Победы» с момента создания движения помогают ветеранам Великой Отечественной войны. «Многие герои знают наших добровольцев в лицо. Когда им звонят или к ним приходят другие люди, беспокоятся и связываются с нами», — добавила Амельченкова. «Поражает то, с каким цинизмом люди могут относиться к тем, кто, не щадя себя, ковал Победу в тылу и на фронте», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли в Москве работу финансовой пирамиды, организаторы которой в период подготовки к празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне обманывали пенсионеров и детей войны под видом представителей движения «Волонтеры Победы». Мошенники предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику. После получения денег от пожилых людей представители кооператива переставали выходить на связь.