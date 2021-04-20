Экс-замглавы МЧС получил 5 лет по делу об афере с постом губернатора

Хамовнический суд Москвы признал бывшего первого замглавы МЧС РФ генерал-полковника Сергея Шлякова виновным в особо крупном мошенничестве в рамках дела об афере с постом губернатора Ярославской области, сообщают РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Шлякова приговорили к пяти годам колонии общего режима, тогда как обвинение запрашивало шесть лет лишения свободы (при максимуме в десять по УК РФ). При этом суд не стал лишать генерала звания.

Помимо Шлякова по данному делу проходят еще три фигуранта — Сергей Онищенко, Александр Казарцев и Юрий Кузнецов, получившие 5, 6,5 и 4,5 лет колонии общего режима соответственно. Казарцев находился под арестом во время рассмотрения дела в суде, остальных фигурантов, включая генерала, взяли под стражу после оглашения приговора.

По версии следствия, в 2015 году Шляков с сообщниками предложили бывшему помощнику главы МЧС РФ Юрию Удалову «помочь» в назначении губернатором Ярославской области. По данным «Коммерсанта», бывший член Совета Федерации Юрий Удалов, который проходит по делу потерпевшим, выплатил около 66 миллионов рублей.