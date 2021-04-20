В СПЧ наблюдают за развитием ситуации с Навальным

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не планируют встречаться с Алексеем Навальным в колонии. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель совета Валерий Фадеев во время визита в Нижегородскую область.

«Совершенно не планируем [посещать], — сказал Фадеев.

При этом он заметил, что в СПЧ наблюдают за развитием ситуации. «Вот он [Навальный] требует, чтобы пришли какие-то другие врачи. Я напомню, что его же возили тогда — начались проблемы со спиной — его отвезли во Владимирскую больницу, сделали МРТ и там был целый консилиум, там были вполне профессиональные врачи. Теперь он говорит, нужны другие врачи», — цитирует Фадеева ТАСС.

Навальный содержится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, ему поставили капельницу с глюкозой, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвертого раза ему сделали капельницу с глюкозой», — цитирует Кобзева РИА «Новости».

За два последних месяца Алексея Навального врачи осматривали 11 раз, для этого было задействовано 9 специалистов, напомнил во вторник публицист Сергей Карнаухов в своем телеграм-канале.

«Но важно совсем другое. Только 3 из них были «тюремные». Остальные 6, это как раз те самые, приглашенные [врачи]», — продолжил Карнаухов.

Как сообщала «Газета.Ru», также 20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить Навальному медицинскую помощь. Об этом она сказала во время выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам Меркель, в Берлине «очень обеспокоены здоровьем» россиянина, и правительство ФРГ «призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи» Навальному.

В понедельник сообщалось, что врачи приняли решение о переводе Алексея Навального из колонии в стационар больницы для осужденных во Владимире, а газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Навального в СИЗО посещали гражданские врачи, среди которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Навальному сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ и электронейромиографию нижних конечностей. После этого заключенному назначили курс капельниц.

Карнаухов высказал предположение, что сторонникам Навального нужен международный скандал.

«Друг Навального Никита Белых болен сахарным диабетом, у него большие проблемы с межпозвоночными грыжами, но вы хоть раз слышали, чтобы Навальный просил о помощи Никите? А вы считаете, что рядом с Навальным сейчас отбывают наказание Гераклы, у которых исполинское здоровье?» — пишет Карнаухов в своем телеграм-канале.

В свою очередь публицист и писатель Илиас Меркури подчеркнул, что Навальный полностью осмотрен врачами, а его организм детально изучен. «И это всё не пустой звук, а подтверждается опубликованными в сети медицинскими документами», — резюмировал он.