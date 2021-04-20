Неизвестный расстрелял семью в Краснодаре

В Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, из-за чего два человека погибли, трое были ранены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по краю.

«59-летний мужчина, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, проник на территорию частного дома и вошел вовнутрь, где напал на незнакомого ранее хозяина дома и стал наносить ему, а также его брату, несовершеннолетнему сыну и пожилой матери удары ножом по телу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяин дома оказал сопротивление, ударив мужчину утюгом, из-за чего напавший скончался. После этого мужчина также умер от полученных травм. Пострадавшие с ножевыми ранениями находятся в больнице.

Следователи устанавливают причины произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц).

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