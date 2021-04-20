X5 Retail Group открыла в Подмосковье распределительный центр

Новый логистический комплекс расположен в парке «Ориентир Север-4» в Солнечногорском районе. Сегодня это один из самых крупных и современных распределительных центров торговой сети «Перекресток».

Логистический центр уже обеспечивает продуктами более 510 магазинов торговых сетей «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик» в пяти федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и Уральском.

На площади 42 500 кв. м размещены шесть зон хранения: для продукции категории fresh, замороженной продукции, охлажденного мяса, рыбы и икры, а также сухой склад (напитки, бакалея, кондитерские изделия и пр.).

В каждой секции поддерживаются специальные температурные условия, необходимые для сохранения свежести продуктов. Комплекс уже обрабатывает продукцию 1100 поставщиков.



Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман сообщил, что с этого распределительного центра продукция подмосковных производителей будет доставляться по всей стране. Также он отметил, что X5 сотрудничает с 480 производителями Московской области, а их доля в обороте торговых сетей компании в регионе достигает 38%.

На новом РЦ уже создано более 800 рабочих мест, практически все сотрудники — из Подмосковья. По словам генерального директора торговой сети «Перекресток» Владислава Курбатова, всего работу сети супермаркетов в Московской области поддерживает более 6 600 сотрудников.

«Хочу поблагодарить все корпорации, компании, которые инвестируют в Подмосковье. Мы каждый год растем по количеству созданных рабочих мест, но у нас 134 тыс. зарегистрированных безработных. Сегодня мы обсуждали эффективность работы центра занятости – ее надо повышать. Для этого и предложения по работе и, самое главное, переобучение должны быть на более современном уровне», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии распределительного центра.