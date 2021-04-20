Разработчики заявили об эффективности вакцины «Ковивак» против всех штаммов

Вакцина «Ковивак» защищает от всех известных мутаций коронавируса, потому что она основывается на антигенах вируса. Об этом заявил генеральный директор Центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, пишет ТАСС.

«Исходя из того, что... «Ковивак» является цельновирионной, то есть в ее основе представлены антигены целого вируса, то она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса», — сказал Ишмухаметов.

Он подчеркнул, что при обнаружении нового штамма российские ученые разработают новую вакцину.

Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса в форме капель для носа может быть зарегистрирована в конце 2021 — начале 2022 года.

В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.