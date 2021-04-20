Российское гражданство получили 205 тыс. жителей ЛНР

Министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что в республике одобрено более 215 тыс. заявлений на получение российского гражданства, сообщает Луганский информационный центр.

«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», — сказал министр.

Корнет уточнил, что на данный момент паспорта Российской Федерации получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает отправки документов в пункты выдачи.

По словам министра, более 500 тыс. жителей самопровозглашенной ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 224 тысяч жителей республики получили гражданство России в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.