После вынесения вердикта по делу Флойда сотни людей вышли на улицу

В Минеаполисе местные жители собираются у здания суда, где присяжные признали виновным экс-полицейского Дерека Шовина. Об этом сообщает CNN.

Люди также собираются у так называемой площади Джорджа Флойда, где почти год назад он погиб во время задержания. Импровизированные митинги носят мирный характер, люди празднуют вынесение вердикта, который, на взгляд собравшихся, был справедливым.

Как сообщалось, комиссия присяжных признала виновным по всем пунктам экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.

Ранее судмедэксперт Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие тела Флойда, назвал удушение следствием смерти мужчины.

Резонансное судебное разбирательство стартовало еще 8 марта.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.