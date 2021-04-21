В США полицейский застрелил 16-летнюю девушку-афроамериканку

В США полицейского подозревают в том, что тот застрелил темнокожую девочку-подростка. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на мэра города Колумбус Эндрю Джинтер.

«Сегодня днем трагически погибла молодая женщина. Мы не знаем всех подробностей. Есть запись с камеры наблюдения (....) Бюро уголовного розыска находится на месте происшествия, проводя независимое расследование, как и при всех ситуациях, связанных с полицией», — написал мэр.

Согласно сообщению, в 23.30 мск в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что ее пытались ударить ножом. После прибытия на место полицейских началась стрельба.

По словам Хейзел Брайант, тети погибшей, девочка была найдена застреленной, рядом с ней лежал нож.

Отмечается, что девушка была доставлена в больницу, где скончалась.