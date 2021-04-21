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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ &laquo;Манеж&raquo;, 1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ &laquo;Манеж&raquo;, 1 марта 2018 года

Зал «Манежа» обработали перед посланием Путина

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Помещения выставочного зала «Манеж» прошли санитарную обработку перед посланием президента России Владимира Путин Федеральному собранию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления делами главы государства Елену Крылову.

«Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей», – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, рассадка в зале и пресс-центре для журналистов соответствует установленными эпидемиологическим требованиям, установлены диспенсеры с санитайзерами для обработки рук, для сотрудников СМИ подготовлены маски в индивидуальных упаковках.

21 апреля президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.

Ранее российские сенаторы и депутаты рассказали «Газете.Ru», чего они ожидают от предстоящей речи главы государства.

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