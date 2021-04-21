Москалькова рассказала о состоянии Навального

Находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, 20 апреля Навального посещали четыре гражданских врача для обследования состояния его здоровья.

«Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», – рассказала Москалькова.

По ее словам, всю назначенную врачами терапию осужденный получает в полном объеме. При этом омбудсмен добавила, что направила в Генеральную прокуратуру запрос о проверке ситуации, связанной с допуском врачей к Навальному.

Ранее после сообщений об ухудшении здоровья комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.