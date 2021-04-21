Песков: Россия делает все возможное для поддержки жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью kp.ru о мерах поддержки жителей Донбасса на фоне кризиса эскалации конфликта.

Дмитрий Песков отметил, что жители Донбасса не безразличны России, и руководство страны регулярно отправляет «вереницы грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться».

«Россия делает все, что может, с тем, чтобы на виду с другими участниками минской группы оказать содействие в урегулировании... Дело идет очень тяжело», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что жители Донбасса — это «героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди», которые вынуждены находиться в тяжелой ситуации, будучи отвергнутыми своей страной.

Ранее Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе.