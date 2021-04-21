Меркель назвала нежелательным использование «Спутника V» в ЕС до сертификации

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в некоторых европейских странах до того, как препарат будет сертифицирован в европейском регуляторе ЕМА, не способствует солидарности в Евросоюзе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА «Новости».

«В других областях мы не производим хорошее впечатление, когда я, например, вижу сейчас, что некоторые государства-члены применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в европейском лекарственном агентстве. Я считаю, что это не очень хорошо», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что европейские страны сильны тогда, когда действуют сообща, а не ориентируются на краткосрочную выгоду.

В Европе коронавирусом заразились 43 млн человек, из них скончались 980 тыс. пациентов.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия рассчитывает внедрить систему COVID-сертификатов в Евросоюзе в июне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».