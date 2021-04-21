В Берлине на акции против мер по COVID-19 задержали более 150 человек

В центре Берлина задержаны более 150 человек во время протестов противников ограничительных мер, сообщает Berliner Morgenpost.

«На 15.50 (16.50 — мск) в общей сумме 152 человека были задержаны», — пишет издание со ссылкой на заявление полиции Берлина.

Причинами задержаний стали нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивления полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц.

Как пишет издание, утром 21 апреля рядом с правительственным кварталом в Берлине началась акция против ужесточения локдауна. Соответствующие поправки в закон об эпидемиологической защите населения были рассмотрены и приняты бундестагом ФРГ. Поправки могут вступить в силу в субботу.

Полиции Берлина удалось прекратить выступление противников ограничительных мер, однако некоторые участники отказались покидать место акции. Против демонстрантов, которые пытались пересечь ограждения, на Площади 18 марта был применен перцовый газ, а в парке Тиргартен во время полицейских рейдов произошли нападения на правоохранителей.