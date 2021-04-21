Машков оценил послание  президента Федеральному Собранию

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

«Президент дал понять, что важно все делать хорошо здесь и сейчас», — сказал Машков.

Ранее в среду Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Выступление российского лидера продлилось 78 минут. В ходе оглашения послания глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики.

Машков выделил слова президента о внешней политике.

Кроме того он выразил мнение, что Россия эффективно борется с коронавирусом.

«Я очень горд, что российская вакцина показывает положительные результаты в борьбе с COVID-19», — сказал он.

По итогам послания президента охарактеризовал Владимир Машков и состояние российской армии.

«Наша армия является одной из лучших в мире», — сказал он.

По его словам, россияне могут спать спокойно, пока наши границы охраняет российская армия.