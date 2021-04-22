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Общество. Новости

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Председатель правления ПАО &laquo;Сбербанк России&raquo; Герман Греф на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, 13 сентября 2019 года Председатель правления ПАО &laquo;Сбербанк России&raquo; Герман Греф на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, 13 сентября 2019 года

Греф спрогнозировал третью волну COVID-19 в России

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Председатель правления Сбера Герман Греф считает, что России не удастся избежать третьей волны роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако она будет слабее двух предыдущих. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

«Третья волна, вероятно, будет — ни одной стране не удалось ее избежать <...> По всем нашим оценкам третья волна должна быть значительно ниже, чем то, что мы видели даже осенью, я уже не говорю о весне прошлого года», – рассказал глава Сбера.

По его словам, показатели роста заболеваемости будут зависеть от того, насколько в стране уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, а также от темпов вакцинации, которые в России уже «вышли на хороший уровень».

«Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60–70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», – подчеркнул Греф.

Ранее президент России Владимир Путин призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 4,3 млн заболевших выздоровели, более 106 тысяч — скончались. На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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