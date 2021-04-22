Индия поставила мировой рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

За минувшие сутки в Индии зафиксировано 314 835 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста заболеваемости в мире за весь период пандемии, сообщает Reuters.

Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом и недостаточном количестве коечных мест, указано в сообщении.

Предыдущий мировой рекорд по числу выявленных за день новых случаев коронавирусной инфекции был зафиксирован в Соединенных Штатах в январе текущего года, тогда было зарегистрировано 297 430 новых заболевших.

Индия занимает второе место в мире по числу заболевших COVID-19, за весь период пандемии в стране выявлено более 15,9 млн случаев заражения, из них более 184 тысяч – с летальным исходом.

12 апреля стало известно, что лекарственный регулятор Индии одобрил использование российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Начало поставок препарата запланировано на конец апреля.