В РФПИ спрогнозировали выход на внешние рынки всех российских вакцин от COVID

Все российские вакцины от коронавирусной инфекции в будущем окажутся на зарубежных рынках, как это произошло со «Спутником V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

В данном случае речь идет о вакцинах «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанной Центром имени Чумакова РАН.

«Да, безусловно, интерес есть, но также очень важно, чтобы были необходимые публикации в иностранных журналах, и чтобы были пройдены необходимые тоже независимые процедуры оценки регуляторов других стран», — ответил Дмитриев на вопрос об интересе международных партнеров к указанным препаратам.

По его словам, для их регистрации в других странах необходимо пройти ряд шагов.

Глава РФПИ также добавил, что в мае текущего года в научных журналах появятся две публикации об эффективности «Спутник V». В одной из них будет сказано об эффективности препарата уже на основании реальных данных, во второй — что «Спутник» крайне действенен против мутаций.

Ранее стало известно, что РФПИ и египетская компания Minapharm заключили соглашение о производстве в Египте более 40 млн доз в год российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Российский препарат уже зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек.