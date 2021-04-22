В Кремле прокомментировали несогласованные акции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о несанкционированных акциях, прошедших в России 21 апреля, в день оглашения послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Представитель Кремля подчеркнул, что прошедшие мероприятия были незаконными, и не увидел повода для оценки акций.

«Не видим поводов для нашей оценки. Мне неизвестно, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконными, потому что не были согласованными», – заявил представитель Кремля.

Ранее главное управление МВД России по Москве опубликовало официальную информацию по несогласованной акции. По данным ведомства, в незаконном мероприятии в столице приняли участие шесть тысяч человек.

Кроме того, сообщалось, что во время акции в подземном переходе на Тверской улице в Москве неизвестные распылили перцовый газ.