Прокуратура направила в суд дело о гибели 12 человек при пожаре в подмосковном хосписе

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о гибели 12 человек в результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске в мае прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя надзорного ведомства Наталью Григорьеву.

Она уточнила, что рассматривать дело будет Красногорский городской суд.

По словам Григорьевой, 38-летний обвиняемый в настоящий момент содержится под стражей. Он полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

10 мая 2020 года ночью в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли 12 человек.

Причиной пожара была названа неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры, не было зарегистрировано в качестве хосписа.

В отношении организатора хосписа возбудили уголовное дело, в дальнейшем его арестовали.