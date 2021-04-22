Путин поздравил Всероссийский студенческий корпус спасателей с 20-летием

22 апреля Всероссийскому студенческому корпусу спасателей (ВСКС) – одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций России исполнилось 20 лет.

«Объединяющая энергичных, ответственных юношей и девушек из многих регионов России, ваша сплоченная команда достойно продолжает замечательные традиции отечественного волонтерского движения, спасательной службы. Вы оказываете реальную помощь людям, оказавшимся в беде. В сложных, нештатных условиях – неизменно демонстрируете отличную физическую подготовку, взаимовыручку, умение действовать грамотно, оперативно» - отметил, в поздравительном адресе добровольцам президент Владимир Путин.

«За эти годы Всероссийский студенческий корпус спасателей зарекомендовал себя высокопрофессиональной командой единомышленников, многое сделал для развития патриотического воспитания и волонтерства в нашей стране. Особенно хочется отметить ваш огромный вклад в организацию акции #МыВместе. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд, выдержку, мужество и преданность делу!» - из поздравления председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В праздничный день по всей стране прошли торжественные построения добровольцев на площадках региональных отделений, территориальных органов МЧС России, где почетные гости вручили лучшим студентам-спасателям ведомственные и общественные награды.

Благодаря видеоконференцсвязи в единый строй одновременно встали свыше 2000 добровольцев из более 50 регионов страны.

Министр МЧС России Евгений Зиничев также поздравил студентов-спасателей онлайн: «За вашей спиной немало добрых дел, направленных на предотвращение беды, спасение человеческих жизней. Ваша неутомимая энергия готовность прийти на помощь вносит значительный вклад в наше общее дело. Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении Отечеству».