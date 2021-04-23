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Медики перевозят зараженного коронавирусом мужчину в реанимацию в городе Бхагалпур, август 2020 года Медики перевозят зараженного коронавирусом мужчину в реанимацию в городе Бхагалпур, август 2020 года

Роспотребнадзор: индийского штамма коронавируса в России нет

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что имеющий двойную мутацию так называемый индийский штамм коронавируса в России пока не замечен, сообщает ТАСС.

«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено. При этом ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса», — рассказал Хафизов.

В Индии коронавирус принял масштабы национального бедствия. За минувшие сутки в Индии зафиксировано 314 835 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста заболеваемости в мире за весь период пандемии.

Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом и недостаточном количестве коечных мест.

Ранее Индия поставила мировой рекорд по суточному приросту случаев COVID-19.

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