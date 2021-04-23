Россиян освободили от 10-дневного карантина в Абу-Даби

Россия, а также Таджикистан и Узбекистан были включены в список стран, граждане которых начиная с 25 апреля будут освобождены от прохождения обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов и одноименного эмирата в частности. Об этом сообщает сайт Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Всего в этот список попали 25 стран, по большей части — страны Азии и Запада Европы, среди последних — Великобритания, Португалия, Исландия и Гренландия.

Теперь россиянам для посещения этого эмирата потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов. Повторный тест производится после прилета.

Так как законодательство ОАЭ предусматривает автономию составляющих страну эмиратов, в Дубае, например, россиянам требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем 72 часов, и повторный тест по прилете.

Ранее Греция отменила обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран.