Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 в РФ может осложниться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ситуация с COVID-19 в России может осложниться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы в течение ряда недель видим замедление темпа в снижении, если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — сообщила Попова.

Как сообщалось, за минувшие сутки в России выявили 8 840 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 398 пациентов, полностью выздоровели 9 407 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).

За весь период пандемии в России зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции, из них 107 501 — с летальным исходом. Вылечились 4 371 214 человек.