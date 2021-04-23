Совет Федерации одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене «дня тишины» на многодневных выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В соответствии с текстом инициативы, предвыборная агитация должна быть завершена в 0.00 по местному времени в первый день голосования. При этом запрет на агитацию в день голосования остается неизменным.

Кроме того, законопроект предусматривает право в течение пяти дней обжаловать в суде решения избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, если такое решение было ответом на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, фактически отменяющий «день тишины» при проведении голосования в течение нескольких дней. Авторы инициативы назвали законопроект уступкой оппозиции, которая жаловалась на урезание времени для агитации в таком формате выборов.