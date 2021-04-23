В Российском Красном Кресте рассказали об ожиданиях от нового председателя

Новый председатель Российского Красного Креста Павел Савчук способен раскрыть большей потенциал для развития и роста организации внутри страны, рассказал «Газете.Ru» и.о. главы делегации регионального представительства Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Белоруссии и Молдавии Александр Мордовин.

Съезд РКК в пятницу, 23 апреля, досрочно прекратил полномочия Раисы Лукутцовой и единогласно избрал новым председателем организации Павла Савчука.

«Также, можно ожидать и повышение роли РКК в международном движении КК и Красного Полумесяца», — пояснил специалист.

По его словам, с приходом такого молодого и энергичного руководителя в РКК должны произойти организационное развитие и повышение его вовлеченности в гуманитарную деятельность в России.

«Российский Красный Крест играет заметную роль в гуманитарной сфере, в том числе — на международной арене. Потому, мы считаем, что позиционирование РКК должно соответствовать роли России в международной деятельности», — детализировал эксперт.

Мордовин добавил, что роль и работа РКК должны быть по достоинству оценены.