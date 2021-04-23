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Общество. Новости

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Во Франции усилены меры по охране полицейских после убийства сотрудницы

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии после убийства сотрудницы полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем, передает телеканал BFMTV.

Как передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение главы кабмина, им приказали «повысить бдительность и усилить меры» по обеспечению безопасности в зоне комиссариатов полиции.

В документе указывается, что особое внимание необходимо «обратить на охрану помещений по приему граждан».

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на полицейскую терактом. Он также напомнил о теракте в городе Манявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое было совершено осенью 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны располагаются в департаменте Ивлин рядом с Парижем, где произошло нападение на сотрудницу полиции.

В пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.

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