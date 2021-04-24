ЕР вместе с Минстроем провела Всероссийский субботник в регионах

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и министр строительства Ирек Файзуллин приняли участие в уборке территорий в Пскове, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 24 апреля.

К Всероссийскому субботнику присоединились десятки тысяч человек по всей стране: депутаты разных уровней, участники предварительного голосования «Единой России», волонтеры, активисты движения «Мы вместе», горожане.

Турчак и Файзуллин привели в порядок набережную реки Великой и приняли участие в высадке деревьев на территории Мирожского монастыря.

«Сегодня по всей стране «Единая Россия» проводит субботник. Все 85 регионов, четыре тысячи муниципальных образований. Это сотни тысяч человек по всей стране. Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше. И важно прививать это с детства», — сказал Андрей Турчак.

В Московской области совместный субботник «Единой России» и Минстроя объединил более 300 тысяч человек. Они проводят уборку общественных пространств в 60 муниципальных образованиях.