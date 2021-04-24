В Пензенской области 18 детей отравились хлором в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отравления 18 детей в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 7 детей доставлены в больницу, в том числе 2 – в тяжелом состоянии.

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне одного из спорткомплексов города Мензелинск. По информации следствия, инцидент произошел вечером, 18 марта. Хлором отравились дети в возрасте 13-16 лет. 8 человек были доставлены в больницу, 3 из них госпитализированы. После проведенного осмотра места пришествия была выявлена неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции.

До этого прокуратура Московской области сообщила о 9 подростках, отравившихся на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа.