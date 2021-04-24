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Общество. Новости

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Стали известны подробности убийства главы УФСИН по Забайкалью

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Следователи завели уголовное дело по факту смерти руководителя управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и начальника СИЗО № 1 Валерия Германа, которые погибли на охоте. Об этом сообщает «Пятый канал», ссылаясь на источник.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила пресс-служба СУ СК России по региону. Оно было открыто по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек»).

Как рассказал собеседник телеканала, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы. Во время конфликта инспектор лесхоза стал стрелять по правоохранителям.

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