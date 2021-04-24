В Венесуэле назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной в мире

Глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV высоко оценил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины «Спутник V». Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире» — сказал он.

Министр также отметил, что нынешняя поставка «Спутника V» позволит завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Согласно последним данным, в Венесуэле выявлено 189 381 случай коронавирусной инфекции, вылечились 172 035 пациентов, скончались 2 009 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.