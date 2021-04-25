В Японии возле Кагосимы произошло извержение вулкана

Произошло извержение стратовулкана Сакурадзима, который расположен возле крупного японского города Кагосима, сообщает ИА «Киодо».

Вулкан впервые с 2018 года выбросил пирокластический поток, это смесь из газов, пепла и обломков породы. Поток извержений продвинулся на 1,8 км от жерла Сакурадзимы, в связи с чем власти префектуры ввели расширенную с 2 до 2,4 км запретную зону.

Несмотря на опасность, сообщений о пострадавших и разрушениях нет, метеорологическое Японии призвало жителей ближайших городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к последствиям вулканической активности.

Стратовулкан Сакурадзима считается одним из самых опасных среди 110 активных японский вулканов. Его извержения проходят регулярно, а кроме того он расположен близко к Кагосиме, чье население составляет свыше 606 тыс человек.

Последнее крупное извержение произошло 3 декабря 2020 года, оно началось с ощутимо-сильного взрыва и выброса вулканических бомб, в воздух было выброшен столб пепла высотой более 4 км.

Ранее на нескольких вулканах Камчатки объявили угрозу схода лавин.