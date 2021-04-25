В Москве от коронавируса привились около 400 тысяч пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 400 тысяч пожилых жителей столицы привились от коронавируса.

«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник в своем блоге также отметил, что с 27 апреля при вакцинации от коронавируса гражданам старше 60 лет будет выдаваться подарочная карта на 1000 рублей. Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Для того, чтобы стать участником программы пенсионерам необходимо необходимо иметь московский полис ОМС и зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Ранее Собянин завил об ухудшении ситуации с коронавирусом.