Врач объяснила негативное влияние энергетиков на здоровье

Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала RT о влиянии энергетических напитков на здоровье.

Она напомнила, что в большинстве энергетиков содержится кофеин, который в малых дозах стимулирует работу мозга, положительно влияет на сосудистую систему и повышает тонус организма. При этом передозировка кофеином влечет за собой апатию, вялость, сонливость и снижение реакций.

Также специалист отметила, что в составе энергетических напитков зачастую присутствуют различные добавки и красители. Подобные добавки могут только ухудшить состояние человека и вызвать аллергическую реакцию, в том числе бронхоспазм.

«Лучше пить натуральный кофе, тонизирующие чаи, например с корнем женьшеня или с китайским лимонником», — сказала терапевт.

Постоянное употребление энергетиков может привести к сильному обезвоживанию и истощению организма, а также к ранним инфарктам и инсультам, предупредила Алексеева.

Ранее врач назвала допустимое количество чашек кофе в день.