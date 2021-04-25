В России выявили еще 8 780 случаев коронавируса

В России выявили 8 780 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Кроме того, за прошедшие сутки вылечились 7 540 пациентов, скончались 332.

Больше всего случаев заражения наблюдается в Москве (2526), Петербурге (701), Московской области (611), Ростовской области (235) и Нижегородской области (192).

За весь период пандемии в России подтвердились 4 762 569 случаев коронавируса, выздоровели 4 388 008 человек, умерли 108 232.

Днем ранее в РФ было зафиксировано 8 828 новых случаев инфицирования.