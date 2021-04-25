В Индии сообщили об успехах вакцинации от коронавируса на фоне антирекордов по заражениям

Индия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране ранее зафиксированы антирекорды по числу новых случаев заражения COVID-19.

Про темпы вакцинации рассказали в министерстве здравоохранения, передает Zee Business.

«Это очередное значительное достижение — Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней», — добавили в ведомстве.

Почти 60% прививок от коронавируса сделали жители штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш, а также Керала.

За последние сутки в стране зафиксировано 350 тыс. новых случаев заболевания. Индия находится на втором месте после Соединенных Штатов по количеству заражений.

Ранее сообщалось, что США направит в Индию дополнительную поддержку из-за ситуации с коронавирусом. Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода для пациентов.