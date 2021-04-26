В России выявили 8 803 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 803 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране был выявлено 8 780 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 82 российских регионах, при этом 13,5% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 356 пациентов, полностью выздоровел 6 631 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 687), Санкт-Петербурге (706), Московской области (609), Ростовской области (234).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 771 372 случая коронавирусной инфекции, из них 108 588 — с летальным исходом. Вылечились 4 394 639 человек.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам провести майские праздники на даче вместе с семьей, чтобы не привести к росту случаев коронавируса.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.